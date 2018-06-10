Ещё
Дадашев, Стивенсон и Бенавидес досрочно побеждают в Лас-Вегасе
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дадашев, Стивенсон и Бенавидес досрочно побеждают в Лас-Вегасе 

Vringe.com 3 часа назад
MGM Grand, Лас-Вегас, штат Невада, США. Бой в лимите полусреднего веса (до 66,7 кг) между американцем Хосе Бенавидесом (27-0, 18 КО) и Франком Рохасом (22-1, 21 КО) из Венесуэлы завершился в стартовом раунде победой боксёра из США.
Прошло менее половины раунда, как Бенавидес сперва потряс Рохаса правым прямым, а затем отправил на канвас левым хуком по печени. Рефери отсчитал до десяти, но венесуэлец не смог продолжить встречу.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Бенавидес-Рохас (возможно, появится в скором времени)
Россиянин Максим Дадашев (11-0, 10 КО) нокаутировал в 10-м раунде Дарлея Переса (33-4-2, 21 КО) из Колумбии и завладел титулом чемпиона Северной Америки по версии NABF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).
Начало боя записал себе в актив колумбиец — он работал на контр-атаках, выбрасывал быстрые удары. Но давление Дадашева сказалось. С каждым последующим раундом россиянин наращивал преимущество.
В середине последнего раунда Дадашев сперва потряс Переса правым прямым, а затем опрокинул на канвас правым хуком. Рефери принял решение остановить поединок, несмотря на желание колумбийца продолжить схватку.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Дадашев-Перес (возможно, появится в скором времени)
Проспект полулёгкого веса (до 57,2 кг) Шакур Стивенсон (7-0, 4 КО) из США забил бразильца Аэлио Мэскита (16-2, 14 КО) за два раунда. Конкурентного противостояния не получилось — американец пять раз отправлял соперника в нокдаун, после чего рефери остановил односторонний поединок.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Стивенсон-Мэскит (возможно, появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Херн: Джейкобсу предложили слишком мало за бой с Альваресом Видео боя: Тайсон Фьюри — Сефер Сефери Промоутер Головкина — о переговорах с Альваресом, Деревянченко и другими
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Роналду рассмешил прием сборной в России150
«Сборной России на ЧМ-2018 делать нечего»74
Британцы назвали худший город ЧМ-201858
Самая сексуальная ведущая устроила «провокацию» ради ЧМ10
Карпин рассказал, что убивает российский футбол1
Видео
01:13
«Путин одержал огромную философскую победу»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:43
Овечкин зажег с Кубком Стэнли в ночном клубе
Хоккей
31:02
Дни матчей ЧМ-2018 в Сочи сделали выходными
ЧМ по футболу 2018
00:36
Овечкин впервые выиграл Кубок Стэнли
Хоккей
03:01
Абрамович отказался продавать «Челси»
Футбол В мире
04:48
В Москве активизировалась мафия «разводил»
ЧМ по футболу 2018
04:04
В рекламе к ЧМ-2018 Киев выдали за Россию
ЧМ по футболу 2018
00:09
Синхронистки-близняшки показали фото в купальниках
Летние виды спорта
00:30
Уткин возвращается на телевидение
ЧМ по футболу 2018
03:20
Австралия бойкотирует ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018 Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение