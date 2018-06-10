Дадашев, Стивенсон и Бенавидес досрочно побеждают в Лас-Вегасе

MGM Grand, Лас-Вегас, штат Невада, США. Бой в лимите полусреднего веса (до 66,7 кг) между американцем Хосе Бенавидесом (27-0, 18 КО) и Франком Рохасом (22-1, 21 КО) из Венесуэлы завершился в стартовом раунде победой боксёра из США.

Прошло менее половины раунда, как Бенавидес сперва потряс Рохаса правым прямым, а затем отправил на канвас левым хуком по печени. Рефери отсчитал до десяти, но венесуэлец не смог продолжить встречу.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Бенавидес-Рохас (возможно, появится в скором времени)

Россиянин Максим Дадашев (11-0, 10 КО) нокаутировал в 10-м раунде Дарлея Переса (33-4-2, 21 КО) из Колумбии и завладел титулом чемпиона Северной Америки по версии NABF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

Начало боя записал себе в актив колумбиец — он работал на контр-атаках, выбрасывал быстрые удары. Но давление Дадашева сказалось. С каждым последующим раундом россиянин наращивал преимущество.

В середине последнего раунда Дадашев сперва потряс Переса правым прямым, а затем опрокинул на канвас правым хуком. Рефери принял решение остановить поединок, несмотря на желание колумбийца продолжить схватку.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Дадашев-Перес (возможно, появится в скором времени)

Проспект полулёгкого веса (до 57,2 кг) Шакур Стивенсон (7-0, 4 КО) из США забил бразильца Аэлио Мэскита (16-2, 14 КО) за два раунда. Конкурентного противостояния не получилось — американец пять раз отправлял соперника в нокдаун, после чего рефери остановил односторонний поединок.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Стивенсон-Мэскит (возможно, появится в скором времени) Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.