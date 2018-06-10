Моран едва не истёк кровью в бою с Хосе Педрасой, Кулькай побил Родригеса

MGM Grand, Лас-Вегас, штат Невада, США. Экс-чемпион IBF во втором полулёгком весе Хосе Педраса (24-1, 12 КО) со дня поражения Жервонте Дэвису 1,5 года назад провёл всего второй поединок, но уже в лёгком дивизионе (до 61,2 кг). Мексиканец Антонио Моран (22-3, 15 KO) очень сильно старался запрессовать фаворита, но за счёт блока, контрударов и маятника тот сдерживал агрессора, и к финишу поединка сделал из лица противника натуральное кровавое месиво.

В поздних раундах, когда Моран ожидаемо устал, Хосе переключился на более агрессивный стиль и домучил оппонента до финального гонга. Силы удара, чтобы разом прекратить страдания Антонио, у него не было.

Итог — все судьи отдали предпочтение Педрасе: трижды 96-94. UD 10.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Педраса-Моран (появится позднее)

Kohlrabizirkus, Лейпциг, ФРГ. 32-летний проживающий в США эквадорец с немецким паспортом Джек Кулькай (23-3, 11 КО) завоевал второстепенный евротитул — пояс чемпиона ЕС по версии EBU в среднем весе (до 72,6 кг). Для этого ему пришлось побить испанского джорнимена Адасата Родригеса (17-7-2, 10 КО).

Для андердога всё закончилось в 6-м раунде. ТКО 6 Кулькаю, карьера которого зависла в середняковой неопределённости.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Кулькай-Родригес

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