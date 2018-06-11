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Боксер из Петербурга стал чемпионом Америки по боксу
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Боксер из Петербурга стал чемпионом Америки по боксу 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Титуальный бой прошел в американском Лас-Вегасе.
В 10-м раунде титульного боя Дадашев, выступающий в первом полусреднем весе (до 63,5 килограммов), выиграл техническим нокаутом у колумбийца Дарлейса Переса. Сначала Перес работал на быстрых контратаках, однако скоро выдохся. В середине 10-го раунда Дадашев сокрушил соперника правым прямым ударом, опрокинул на канвас правым хуком — рефери принял решение остановить поединок.
Петербуржец таким образом, передает 78.ru, одержал 11 побед в 11 боях, из них 10 — нокаутом.
Мастер спорта международного класса Максим Дадашев становился призером российских чемпионатов, участвовал в Европейских играх 2015-го года. Спортсмен окончил Балтийский государственный технический университет «Военмех» имени Д. Ф. Устинова.
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