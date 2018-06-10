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Прямая онлайн трансляция: Кауффман — Александер, Хантер — Киладзе, Вашингтон
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Прямая онлайн трансляция: Кауффман — Александер, Хантер — Киладзе, Вашингтон 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Ланкастере (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.
Главное событие
— 10-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между американцами Трэвисом Кауффманом (31-2, 23 КО) и Скоттом Александером (14-4-4, 8 КО).
Андеркард
— 10-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между американцами Джеральдом Вашингтоном (18-2-1, 12 КО) и Джоном Уэсли «Cherokee Warrior» Ноуфайером (20-1, 16 КО).
— 10-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между грузином Яго Киладзе (26-2, 18 КО) и американцем Майклом Хантером (13-1, 8 КО).
ССЫЛКИ:
КАНАЛ №1 КАНАЛ №2  Начало трансляции (11.06.) — 03:30 (Киев/Москва), 06:30 (Астана)
Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.
Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео
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