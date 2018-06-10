Прямая онлайн трансляция: Кауффман — Александер, Хантер — Киладзе, Вашингтон

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Ланкастере (США), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

— 10-раундовый бой в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) между американцами Трэвисом Кауффманом (31-2, 23 КО) и Скоттом Александером (14-4-4, 8 КО).

Андеркард

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (11.06.) — 03:30 (Киев/Москва), 06:30 (Астана)

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

AceStream

SopCast

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter и Facebook: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.