Хантер забил Киладзе до отмашки рефери

Pioneer Event Center, Ланкастер, штат Калифорния, США. Ранее выступавший в крузервейте американский супертяж Майкл Хантер (14-1, 9 КО) одержал убедительную победу над украино-грузинским коллегой Яго Киладзе (26-3, 18 КО). Запомнившийся по бою с украинским чемпионом тяжёлого веса Александром Усиком (14-0, 11 КО), американец здорово проявил себя и в бою с Киладзе. Хантер периодически прошивал оборонные редуты Яго, но не спешил бросаться на добивание. Словно оправдывая фамилию (Hunter — охотник (англ.)), американец действовал с умом, неспешно, выжидал момента. В 5-м раунде Хантер отправил Киладзе на канвас правым прямым, а затем бросился на добивание, вынудив рефери вмешаться и остановить односторонеее избиение.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Хантер-Киладзе (возможно, появится в скором времени)

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