Промоутер: Работаем над объединительным боем между Хёрдом и е-Чарло

Промоутер Ричард Шафер (Ringstar Sports) утверждает, что влиятельный в мире бокса функционер Эл Хэймон работает над организацией объединительного поединка между американскими чемпионами первого среднего веса (до 69,9 кг), обладателем титула WBC Жермеллом Чарло (31-0, 15 КО) и обладателем титулов IBF/WBA Super Джарреттом Хёрдом (22-0, 15 КО).

9 июня в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США) Чарло защитил титул, перебоксировав соотечественника Остина Траута (31-5, 17 КО). Чемпион был явно разочарован результатом, поскольку хотел победить досрочно — ведь в октябре 2017-го года Траут уступил досрочно Хёрду.

В послематчевом интервью Чарло был привычно красноречив: «Иногда получается нокаутировать соперника, а иногда нет. Я словно сходил на рыбалку, хотел наловить форели (игра слов, фамилия претендента Trout — форель (англ.)), но рыбёха сорвалась с крючка. Знаю, болельщики хотят видеть от меня нокауты, да побольше. Но задачу-минимум я всё же выполнил».

Хёрд не преминул возможностью запустить шпильку в адрес Чарло, посредством соцсетей высмеял его победу над Траутом: «Бугага. Он реально думает, что может побить меня?»

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