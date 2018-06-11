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Беллью: я вырублю Фьюри, отправлю его в нокаут
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Беллью: я вырублю Фьюри, отправлю его в нокаут 

Чемпионат.com 6 часов назад
Почётный чемпион мира по версии WBC в первом тяжёлом весе Тони Беллью прокомментировал победу экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри над албанцем Сефером Сефери. По мнению Беллью, он победил бы Фьюри на ринге.
«Я вырублю Фьюри, отправлю этого большого человека в нокаут. Всё очень просто», — написал Беллью у себя в «твиттере».
После победы над Сефери Фьюри на ринге заявил, что хотел бы сразиться с «большими ребятами». Промоутер Фьюри заметил, что его клиент говорил в том числе и о Беллью.
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