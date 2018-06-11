Ещё
Видео боя: Максим Дадашев — Дарлей Перес, HD 1080
Далее:
Читайте также:
Ещё

Видео боя: Максим Дадашев — Дарлей Перес, HD 1080 

Vringe.com 47 минут назад
Фото: Vringe.com
vRINGe.com предлагает вашему вниманию видеозапись боксёрского поединка между Максимом Дадашевым и Дарлеем Пересом, который состоялся 9 июня 2018 года в Лас-Вегасе (США). Напоминаем, что записи многих других поединков вы всегда можете найти в нашем видеоархиве.
Информация для правообладателей: данная видеозапись находится в публичном доступе на стороннем сайте, посему команда ресурса vRINGe не несёт ответственность за то, что она может содержать. По этой же причинe редакция ресурса также не гарантирует доступность видеозаписи сейчас или в будущем. Спасибо за понимание.
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
«Гигант и карлик»: Фьюри и Сефери встретились лицом к лицу — видео и фото Теренс Кроуфорд: В бою с Гамбоа я поплатился за высокомерие — урок усвоен Верь, да не завирайся
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России30
Овечкин провел ночь с Кубком Стэнли и стал мемом23
Британцы назвали худший город ЧМ-201875
Овечкин решил не возвращаться в Россию361
Футболист спас журналистку ударом ноги47
Видео
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:03
Испанского журналиста огорошила «ученица Мутко»
Футбол
00:10
Овечкин провел ночь с Кубком Стэнли и стал мемом
Хоккей
00:33
Салах удивился приему в Чечне
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:14
В сборной России рассказали о «секретном оружии»
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:41
Футболисты попадали на газон во время матча
Футбол
01:26
Вратарь извинился за неявку на оргию
Футбол
01:11
Путин рассказал о желании Овечкина
Хоккей Политика
01:11
Как Овечкин сближает Россию и США
Хоккей Статьи
01:11
Овечкин решил не возвращаться в Россию
Хоккей
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение