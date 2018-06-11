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Хёрд: Как только у е-Чарло появился реальный противник, куда делись его нокауты?
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Хёрд: Как только у е-Чарло появился реальный противник, куда делись его нокауты? 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Американский чемпион мира по версиям IBF и WBA в первом среднем весе (до 69,9 кг) Джарретт Хёрд (22-0, 15 KO) не шибко впечатлился тем, как провёл поединок с Остином Траутом (31-5, 17 КО) его соотечественник с поясом WBC Жермелл Чарло (31-0, 15 КО), и ещё больше готов после увиденного сразиться с ним в объединительном поединке. «Он будет драться со мной как угодно, но только не так, иначе будет нокаутирован», — написал он. Джарретт добавил, что предупреждал е-Чарло: Траут доставит ему гораздо больше проблем, чем это сделали прошлые претенденты Жермелла — Эриксон Лубин и Чарльз Хэтли. «Как только у Жермелла появился реальный противник, его нокаутёрская серия улетела в форточку», — подчеркнул Джарретт. По мнению е-Чарло, Траут не проиграл ему досрочно из-за мобильности, «и потому выжил все раунды»: «А если Хёрд собирается упереться и быть прямо передо мной, то — гарантирую — он проиграет».
Напомним, Хёрд единственный, кто сумел победить Траута досрочно. Теперь 32-летний Остин проиграл три из четырёх последних боёв. Все поражения, однако, получены в противостояниях с небитыми, молодыми и сильными чемпионами. Оцените габариты Хёрда рядом с Келли Павликом, который закончил карьеру суперсредневесом и занялся после этого пауэрлифтингом: Читайте также: Траут: Хёрд — просто здоровенный и крепкий мужик, техника у е-Чарло гораздо лучше Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
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