Поветкин за бортом: Уайлдер и Джошуа договорились о бое

Уайлдер согласился на бой с Джошуа в Великобритании до конца года

Чемпион мира по профессиональному боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа достиг соглашения о поединке против обладателя пояса WBC американца Деонтея Уайлдера в Великобритании. Это напрямую затрагивает интересы россиянина Александра Поветкина , который рассчитывал оспорить титулы британца.

Чемпионы мира по боксу в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа достигли принципиальной договоренности о проведении объединительного боя до конца текущего года. Американец согласился на предложение команды британца: условия сделки пока не разглашаются, но уже известно, что поединок состоится в Великобритании в сентябре или октябре, а реванш (если потребуется) — в США в 2019 году.

Шелли Финкель , представитель Уайлдера, сообщил лишь, что его подопечному «был предложен хороший гонорар». При этом номинальному гостю не положен процент от общей выручки.

Если верить менеджеру, американскому боксеру пришлось согласиться на не самые выгодные условия, поскольку он очень хочет этого боя.

«Данный вариант по-прежнему актуален, однако сегодня я согласился сразиться с Энтони на его территории, — подчеркнул обладатель титула WBC. — Мяч на половине поля моего соперника, и окончательный выбор за ним». На своей странице в Facebook Уайлдер одновременно дал понять, что все еще действует встречное предложение об организации поединка в США с гарантированными призовыми для Джошуа в размере $50 млн

🚨BREAKING NEWS🚨 for all you @anthonyfjoshua fans… The $50M offer for him to fight me next in the US is still available. Today I even agreed to their offer to fight Joshua next in the UK. If he prefers the fight in the UK, the ball is in their court. It’s up to them to choose. pic.twitter.com/03PE8sk5x0— Deontay Wilder (@BronzeBomber) 11 июня 2018 г.

Если верить тренеру американца Джею Диасу, итоговое предложение британцев намного скромнее.

«Мы приняли предложение Джошуа и теперь ждем этот бой, который состоится перед британской аудиторией, — констатировал специалист. — Наша команда предложила Джошуа $50 млн, как он и хотел, но последовал отказ. Затем они посулили Уайлдеру гораздо меньше, но Деонтей согласился! Мотивация Уайлдера в том, чтобы провести этот бой ради болельщиков. Поэтому он и принял условия».

Сам Джошуа пока никак не прокомментировал ситуацию. Но его промоутер Эдди Хирн дал понять, что все нюансы согласованы и дело за малым — подписать необходимые бумаги.

Это значит, что, скорее всего, окончательно сорвется бой британца с Александром Поветкиным. Джошуа не слишком заинтересован в такой перспективе, но к схватке с россиянином его принуждает WBA, суперчемпионом по версии которой он является. Еще раньше эта организация постановила Джошуа провести обязательную защиту пояса против официального претендента, то есть, Поветкина.

Самое интересное, что в конце прошлой недели представитель российского спортсмена Андрей Рябинский сделал заявление о том, что информация о месте и дате такого боя станет доступна после выходных.

Он также заметил тогда, что «переговоры с Хирном идут хорошо».

«Мы уже сотрудничали ранее, и я считаю, что у нас достаточно хорошие, партнерские отношения, — процитировал Рябинского ESPN. — Думаю, Джошуа выполнит свои обязательства перед WBA и проведет обязательную защиту против Поветкина».

Для очередного поединка у Джошуа зарезервирована дата в сентябре. В случае ликвидации всех формальностей с Уайлдером (этот вариант гораздо более выгоден в маркетинговом плане) лагерю британца придется просить WBA о переносе обязательной защиты, либо же отказываться от титула, выставляя на кон оставшиеся пояса WBO и IBF.

По сведениям BoxingScene, бой с Поветкиным останется в фокусе команды Джошуа в качестве «запасного варианта» — на случай, если поединок против Уайлдера по каким-то причинам сорвется в последний момент. По состоянию на сегодняшний день Джошуа и Уайлдер занимают первую и вторую строчку в независимом рейтинге лучших супертяжеловесов планеты по версии портала BoxRec, в то время как Поветкин располагается на четвертой позиции.

Свой предыдущий (40-й в карьере) бой американец провел 3 марта, нокаутировав в десятом раунде кубинца Луиса Ортиса (перед этим он сам трижды побывал в нокдауне).

Джошуа не выходил на ринг с 31 марта, когда по очкам разгромил новозеландца Джозефа Паркера и завоевал принадлежавший ему пояс WBO.