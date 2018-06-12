Решение IBF: отобранный у Головкина титул разыграют Деревянченко и Джейкобс

В Международной федерации бокса (IBF) приняли решение разыграть вакантный титул в среднем весе между первым и третьим номером рейтинга организации, Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО) из Украины и американцем Дэниелом Джейкобсом (34-2, 29 КО), бывшим чемпионом мира.

Ранее IBF отобрала титул у казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО) за нежелание драться с обязательным претендентом Деревянченко.

В понедельник из штаб-квартиры IBF были отправлены письма промоутерам бойцов — со-промоутеру Деревянченко Лу Дибелле (DiBella Entertainment) и промоутеру Джейкобса Эдди Херну (Matchroom Boxing) — с предложением незамедлительно приступить к переговорам. Если стороны не договорятся до 11 июля, то будут назначены промоутерские торги.

В случае, если дело дойдёт до промоутерских торгов, призовой фонд будет распределён между бойцами поровну.

Напомним, Джейкобс также является кандидатом на бой против мексиканца Сауля Альвареса (49-1-2, 34 КО) — этот бой может состояться 15 сентября.

Комментируем менеджер Кит Коннолли, сотрудничающий и с Деревянченко, и с Джейкобсом: «Прежде всего я хочу, чтобы парни осознали — в IBF предложили им разыграть вакантный титул. Планирую в течение ближайших дней провести встречу с обоими бойцами. Хочу сделать так, чтобы условия были максимально комфортными как для одного, так и для другого. Также буду на контакте с Херном, Дибеллой и Хэймоном (советник Деревянченко). И параллельно буду смотреть за тем, насколько реально предложение (Джейкобсу) от Канело».

Отметим, у Деревянченко и Джейкобса не только один менеджер, но и тренер — оба работают под началом американца Андре Розье.

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