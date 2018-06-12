Боксер Дэвид Хэй объявил о завершении карьеры

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй принял решение закончить карьеру, сообщает Sky Sports.

5 мая 37-летний британец потерпел сокрушительное поражение от Тони Беллью , уступив тому досрочно и трижды при этом побывав в нокдаунах. Это второе поражение Хэя подряд — в марте 2017 года он также уступил Беллью.

Начав профессиональную карьеру в 2002 году, Хэй провел в общей сложности 32 боя, из которых проиграл четыре. 26 поединков он выиграл нокаутом.