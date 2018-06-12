Ещё
Кремлев: «Переговоры о месте боя Гассиев — Усик идут тяжелые»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Кремлев: «Переговоры о месте боя Гассиев — Усик идут тяжелые» 

SPORT24.ru 2 часа назад
Федерация бокса России (ФБР) продолжает переговоры об организации финального боя Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в России. В первой тяжелой категории за победу сразятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. ФБР хочет провести бой 22 июля в России.
«Переговоры непростые, они идут непосредственно с руководством WBSS и учредителями, а не с самими боксерами. Надеемся, что в течение недели, максимум — двух, мы должны объявить, а боксеры все равно готовятся, независимо от того, где пройдет бой. Единственное — у нас идут тяжелые переговоры о месте проведения», — цитирует главу ФБР Умара Кремлева.
SPORT24.ru: последние новости
Уайлдер дал согласие на бой с Джошуа в Великобритании Хэй: "В 2015 году я лег на операцию с ростом 191 см, а вышел с нее с ростом 193 см" Виталий Кличко оставил отпечаток кулака для Зала славы бокса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слепакова попросили извиниться перед Кадыровым335
Овечкину предложили стать президентом США11
Овечкин решил не возвращаться в Россию387
Британцы назвали худший город ЧМ-201876
Фото Месси развеселило Рунет2
Видео
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
00:45
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
Футбол
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:33
Моуринью сделал прогноз на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение