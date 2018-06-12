Федерация бокса России (ФБР) продолжает переговоры об организации финального боя Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в России. В первой тяжелой категории за победу сразятся россиянин Мурат Гассиев и украинец Александр Усик. ФБР хочет провести бой 22 июля в России.
«Переговоры непростые, они идут непосредственно с руководством WBSS и учредителями, а не с самими боксерами. Надеемся, что в течение недели, максимум — двух, мы должны объявить, а боксеры все равно готовятся, независимо от того, где пройдет бой. Единственное — у нас идут тяжелые переговоры о месте проведения», — цитирует главу ФБР Умара Кремлева.