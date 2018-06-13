Ещё
СМИ: Вместо Усика Гассиев подерётся с небитым американцем
Далее:
Читайте также:
Ещё

СМИ: Вместо Усика Гассиев подерётся с небитым американцем 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
По сообщению BoxingTalk, команда россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), обладателя титулов IBF и WBA Super (Unified) в тяжёлом весе, устала от затянувшихся переговоров с украинским чемпионом WBC/WBO Александром Усиком (14-0, 11 КО) — бойцы должны были встретиться в финале турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS).
Источник утверждает, что вместо боя с Усиком Гассиев, вероятнее всего, 21 июля в России проведёт бой с небитым американцем Эндрю Табити (16-0, 13 КО).
Читайте также: Мотивационный список Тони Беллью: Уорд, Фьюри, Усик или Гассиев
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Арум сказал, сколько Уайлдеру должны заплатить за гостевой бой с Джошуа Кроуфорд, Хорн, Педраса, Стивенсон и Бенавидес на открытой тренировке: фото Журнал The Ring отобрал титул у Сауля Альвареса
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вы играете последние игры так, что хочется выть»36
Слепакова попросили извиниться перед Кадыровым374
Овечкин решил не возвращаться в Россию390
Игрок сборной Англии заразился русской культурой1
Сбежавшая Медведева пустилась во все тяжкие110
Видео
01:55
Роналдо назвал фаворитов на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:51
«Кажется, что журналисты — наши враги»
Футбол Статьи
01:57
Дочь олимпийского чемпиона утонула в бассейне
Лыжный спорт Прочее
00:23
Карлайл рассказал о борьбе с депрессией
Футбол
01:00
Смолов ответил критикам
Футбол ЧМ по футболу 2018
04:31
Слепаков нашел лучшего тренера для сборной России
Футбол Прочее
04:09
Медведева готовится покинуть Россию
Фигурное катание
00:45
Россия «вышла из сумрака» на турнире ФИФА
Футбол
01:01
ФИФА готовит серьезные изменения после ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
02:33
Моуринью сделал прогноз на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение