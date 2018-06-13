СМИ: Вместо Усика Гассиев подерётся с небитым американцем

По сообщению BoxingTalk, команда россиянина Мурата Гассиева (26-0, 19 КО), обладателя титулов IBF и WBA Super (Unified) в тяжёлом весе, устала от затянувшихся переговоров с украинским чемпионом WBC/WBO Александром Усиком (14-0, 11 КО) — бойцы должны были встретиться в финале турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS).

Источник утверждает, что вместо боя с Усиком Гассиев, вероятнее всего, 21 июля в России проведёт бой с небитым американцем Эндрю Табити (16-0, 13 КО).

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