Анонс официального взвешивания перед WWFC 11 в Киеве

16 июня в киевском Дворце спорта (пл. Спортивная, 1) состоится главное событие этого лета в жизни украинских ММА. Безоговорочный лидер смешанных боевых искусств Украины лига World Warriors Fighting Championship проводит турнир WWFC 11, в рамках которого пройдут 14 поединков, в том числе три боя за титулы чемпиона мира по версии WWFC.

Защищать чемпионские звания предстоит украинцам Светлане Гоцык и Сергею Гузеву, соперниками которых станут, соответственно, Магдалена Сормова из Чехии и Вагнер Силва из Бразилии. А украинский грузин Роман Долидзе поборется за вакантный титул WWFC в полутяжёлом весе против бразильца Эдера де Соузы.

Официальная процедура взвешивания участников турнира состоится накануне шоу, 15 июня, в ТРЦ Gulliver (пл. Спортивная, 1а). Начало мероприятия — в 15:00.

На весы поднимутся следующие пары бойцов:

Олег Плотник (3-2; Украина) vs Богдан Куделя (3-1; Украина)

Рабил Сабирли (2-3-1; Таджикистан) vs Турал Ахмедов (0-1; Азербайджан)

Алексей Федонов (5-2; Украина) vs Роман Михальский (0-2; Украина)

Дмитрий Красников (5-3-1; Украина) vs Владимир Стрельченко (1-1; Украина)

Джангир Насибов (2-4; Азербайджан) vs Виталий Онищенко (5-4; Украина)

Игорь Потеря (6-2; Украина) vs Никита Булыга (3-2; Украина)

Алёна Рассохина (10-4; Украина) vs Саманта Жан-Франсуа (4-4; Франция)

Иван Дзябенко (6-0; Украина) vs Фелипе да Силва Майя (3-0; Бразилия)

Михай Котруцэ (9-1; Молдова) vs Актилек Жумабек (11-6; Кыргызстан)

Роман Долидзе (4-0; Грузия) vs Эдер де Соуза (15-4; Бразилия) Бой за вакантный титул чемпиона WWFC в весе до 93 кг Сергей Гузев (18-3; Украина) vs Вагнер Силва (6-3; Бразилия) Бой за титул чемпиона WWFC в весе до 84 кг Светлана Гоцык (10-3; Украина) vs Магдалена Сормова (5-1; Чехия) Бой за титул чемпионки WWFC в весе до 52 кг