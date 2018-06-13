Джо Джойс бросил вызов Брайанту Дженингсу

Британский топ-проспект хэвивейта (свыше 90,7 кг) Джо Джойс (4-0, 4 КО) 15 июня в Лондоне (Великобритания) проведёт дебютную защиту титула чемпиона Британского Содружества — в соперники Джойсу выбран единожды битый африканец Ричард Лартей (12-1, 9 КО).

Но проспект нацелен на поединки против оппонентов намного более высокого уровня. По словам промоутера Ричарда Шафера (RingStar Sports), Джойс хотел бы встретиться 18 августа с американцем Брайантом Дженнингсом (23-2, 13 КО) в главном событии шоу, которое будет показано в США в прямом эфире на телеканале ESPN. Дженнингс выступит в главном событии шоу от компании Top Rank Promotions в Ocean Resort Casinо (Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси, США).

«Мы слышали, что у Дженнингса проблема с поиском соперника на 18 августа, — цитирует Шафера ESPN. — Спешу сообщить, что наш матчмейкер уже обратился к вице-президенту Top Rank Карлу Морретти с предложением сделать бой Дженнингса против Джойса. Как видите, мы более чем серьёзны в своих намерениях».

Напомним, ранее предполагалось, что Дженнингс встретится с бывшим чемпионом мира Джозефом Паркером (24-1, 18 КО) из Новой Зеландии, то тот предпочёл бой против британца Диллиана Уайта (23-1, 17 КО).

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