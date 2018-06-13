Линарес: Или реванш с Ломаченко, или переход в суперлёгкий вес

По словам бывшего обладателя титула чемпиона мира по версии WBA в лёгком весе венесуэльца Хорхе Линареса (44-4, 27 КО), он рассматривает три варианта продолжения карьеры. Приоритет Линареса — реванш с украинцем Василием Ломаченко (11-1, 9 КО). В случае, если предложения о реванше не последует, венесуэлец рассмотрит все лучшие из доступных предложений, а если интересных вариантов не будет, то поднимется в дивизион до 63,5 кг, заявил Линарес в интервью ESPN.

Напомним, 12 мая в Нью-Йорке Линарес уступил Ломаченко техническим нокаутом, но сумел отправить по ходу боя украинца в нокдаун.

Хорошо то, что хорошо кончается — репортаж о поединке между Линаресом и Ломаченко от vRINGe

— Как бы ты охарактеризовал бой с Ломаченко, если бы пришлось использовать всего одно слово?

— Попытка. Я был готов отлично. В тот день я пребывал в лучшей физической форме, чем когда-либо прежде. Я пахал в зале больше, чем когда-либо прежде. Я знал, что Ломаченко — элита, топ-уровень. Поэтому и готовился выступить так, как никогда прежде. И, признаться честно, я доволен собой. Пускай, я не сумел победить. Но доволен своим выступлением. И, как и обещал до боя, я не сдался. Да, рефери остановил бой, но я не сдался. У меня получилось отправить его в нокдаун. Мы шли на судейских картах нога в ногу. Произошло то, что произошло. Но я — тот ещё боец. Я доказал, что являюсь отличным воином. И я знаю, что могу ещё много чего доказать. У Хорхе Линареса осталось ещё много сил.

— Какие-то сожаления остались? Мысли, что надо было 12 мая кое-что сделать не так, а немного по-другому?

— Я сделал всё, что мог. Так получилось, что тренировался я практически сам, без тренера — Исмаэль Салас был не со мной. Но я хочу поблагодарить его за те знания, которые он мне передал раньше. Благодаря ему, я сам сумел придумать и следовать стратегии на бой с Ломаченко. Также я хочу поблагодарить промоутерскую компанию Teiken Promotions, моего брата Карлоса, который помогал мне в подготовке, тренеров Хорхе Капетийо и Руди Эрнандеса. Мы собрали абсолютно новую команду.

Но, как говорится, удары в ринге на себя принимает не тренер, а боец. Мы были готовы, мне не о чём сожалеть. Тем более, что вернуть время вспять мне не под силу. Я сделал всё, что мог. И сделал всё отлично. Увы, он поймал меня тем ударом. Он очень неприятный соперник. И у него есть, чем шокировать оппонента. Именно поэтому многие считают его лидером рейтинга P4P.

В боксе может произойти всё, что угодно. Иногда ты собираешься добить соперника, но сам нарываешься на встречный и проигрываешь досрочно. Он ведь и подумать не мог, что окажется на канвасе. Но он также оказался и настоящим воином — поднялся на ноги и продолжил схватку. Будет обидно, если я не получу реванш. Я говорю искренне, я не ищу оправданий. Он нокаутировал меня. Я мог продолжить бой, но рефери остановил поединок. У меня ещё было два раунда. Очень хотел бы встретиться с Ломаченко в реванше.

— Не было чувства, что у Ломаченко есть преимущество — бой был организован его компанией, Top Rank Promotions.

— Конечно же, чувствовал. Всё было против меня. Он был фаворитом, его опекали. Я никогда ранее не участвовал в настолько позднем взвешивании. Они сделали так, что мне пришлось исключить мясо из моей диеты. Они боялись, что в день боя я наберу около 68 кг, но на самом деле я весил не более 64,4 кг. Он набирал вес, а мне пришлось сушиться. Но это ведь бизнес, мне не в чём его винить. И я не собираюсь говорить, что проиграл ему по этой причине, или по какой-то другой. Это опыт. Я научился чего-то нового. И я благодарю Top Rank за то, что дали мне такую возможность. И проиграл я не кому-нибудь, а лидеру P4P, лучшем боксёру в мире, которого везде знают и уважают. Именно поэтому я бы и хотел получить реванш. Но нужно работать. Мне по-прежнему есть над чем работать.

— Твоё мнение о Ломаченко изменилось после боя? Он — человек или машина?

— Он — человек. Я всегда это знал. С того момента, как начались переговоры. Ничего необычного нет. В поединке так всегда: в чём-то у вас преимущество, в чём-то вы уступаете оппоненту. Ему не нравится принимать удары по корпусу. И рефери пару раз предупреждал меня, что я якобы бью слишком низко. Были разговоры о моём преимуществе в росте. Была критики за то, что я мало работал по корпусу. Но как я мог что-то сделать иначе? Рефери всё время норовил снять с меня зачётный балл.

До начала боя я не сомневался, что он — такой же человек, как и я. И точно так же, как и все люди, он может проиграть. Он оказался на канвасе. И я бы не сказал, что это был невероятно мощный удар. Просто он ошибся, пошёл вперёд, и я поймал его коротким навстречу. Он потерял немного сил. В конце раунда он побрёл в свой угол. Но мне не хватило времени. После нокдауна оставалось секунд 15. Это его спасло. А когда я побывал в нокдауне, оставалось много времени. Около минуты. Повторюсь, я хотел продолжать. Что случилось, то случилось. Все мы люди. Он победил, но мог и проиграть. Тогда я понял, что его вполне можно побить.

— Я слышал, ты готовишься к камбэку в сентябре или октябре. Какие планы?

— Хочу побыстрее приступить к тренировкам. Начну в июне. Посмотрим по обстоятельствам. Если будет отличный вариант, сильный соперник, то планирую драться в сентябре. А пока что я отдыхаю. У меня уже было два боя в этом году, мне нужен небольшой отдых. Давненько я не дрался три раза в год. Уже привык драться один раз или два. Нужно ценить время, которое у меня осталось. Это также причина того, почему я хочу драться уже в сентябре. Можно было бы и в ноябре, хотя это слишком рано.

Именно поэтому я и нахожусь сейчас в Мексике. Отдыхаю. Меня тут отлично принимают, я очень рад, что согласился. Пять дней провёл в Канкуне, это было здорово. Вскоре я вернусь в Японию. Вы же знаете, что значит, когда я отправляюсь в Японию. Это значит, что вскоре что-то произойдёт. Это значит, что я подписываю контракт и скоро мне предстоит бой. Поэтому и жду поездки в Японию. Мне предстоит встреча с промоутером Акихико Хондой, а затем ему предстоит разговор с представителями компании Golden Boy (со-промоутер Линареса). И вместе они примут решение о моей карьере.

— Мы знаем, что ты никогда не избегал вызовов. Собираешься оставаться в лёгком весе или может быть перейдёшь в первый полусредний?

— Прежде всего хочу посмотреть, какие варианты будут в лёгком весе. Хочу понять, светит ли мне реванш с Ломаченко. Если у меня будет шанс встретиться с ним в реванше, то я посчитаю, что переход в первый полусредний будет для меня невозможным. Да, я планировал переход в 63,5 кг, не скрываю. Чувствую свой организм, своё тело. И очень хотел бы попробовать покорить ещё один вес. Но я всегда пытаюсь быть реалистом. Хочу протестировать самого себя. Узнать, насколько далеко я готов взобраться. Не говорю о среднем весе (до 72,6 кг) и желании подраться с Альваресом или Головкиным. Ведь это было бы ложью.

Даже в полусреднем весе (до 66,7 кг) себя не вижу. Но считаю, что в 63,5 кг я был бы словно рыба в воде. Лёгкий и первый полусредний — то, что мне подходит. И в своих планах я отталкиваюсь от того, что мне по силам сделать. Легко не будет, это бокс, конкуренция. Тут легко не бывает. Но я люблю вызовы. И я дрался с Ломаченко. И никто не верил, что мне удастся его отправить в нокдаун. Точно также я думаю, что мог бы принять вызов и драться в 63,5 кг. Почему бы и нет? Чувствую себя здорово. Я не пропустил массу тяжёлых ударов. И мне есть что доказать. Нужно учиться даже в поражениях. Например, я научился проигрывать достойно. У меня ведь было уже целых три поражения. Но это поражение, конечно же, несравнимо с теми. Я так считаю, я так чувствую.

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