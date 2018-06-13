В Красноярске состоится чемпионат Сибири по боксу памяти Василия Борисова

С 20 по 24 июня в многофункциональном спортивном комплексе «Сопка» (ул. Биатлонная, 25г) состоится чемпионат Сибирского федерального округа по боксу памяти первого ректора Политехнического института, профессора, почётного гражданина Красноярска Василия Николаевича Борисова ..

Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 130 спортсменов со всех регионов Сибири. Состязания являются отборочными на чемпионат России, который состоится 12-21 октября 2018 года в Якутске.

Программа соревнований:

20 июня

17.00 — торжественное открытие, предварительные бои 21 июня

17.00 — предварительные бои 22 июня

17.00 — четвертьфинальные бои 23 июня

14.00 — полуфинальные бои 24 июня

16.00 — финальные бои, торжественное закрытие соревнований