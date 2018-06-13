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В Красноярске состоится чемпионат Сибири по боксу памяти Василия Борисова
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В Красноярске состоится чемпионат Сибири по боксу памяти Василия Борисова 

Советский спорт 31 минуту назад
Фото: Советский спорт
С 20 по 24 июня в многофункциональном спортивном комплексе «Сопка» (ул. Биатлонная, 25г) состоится чемпионат Сибирского федерального округа по боксу памяти первого ректора Политехнического института, профессора, почётного гражданина Красноярска Василия Николаевича Борисова..
Ожидается, что в соревнованиях примут участие более 130 спортсменов со всех регионов Сибири. Состязания являются отборочными на чемпионат России, который состоится 12-21 октября 2018 года в Якутске.
Программа соревнований:
20 июня
17.00 — торжественное открытие, предварительные бои  21 июня
17.00 — предварительные бои  22 июня
17.00 — четвертьфинальные бои  23 июня
14.00 — полуфинальные бои  24 июня
16.00 — финальные бои, торжественное закрытие соревнований
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