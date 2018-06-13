Обновился рейтинг IBF: уже без Головкина и Власова

В разделе

«Рейтинги»

на нашем сайте опубликован новый рейтинг Международной Федерации Бокса (IBF).

vRINGe.com предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.

Супертяжёлый вес (свыше 90,7 кг)

Александр Поветкин (Россия) поднялся с 5-й позиции на 4-ю Тяжёлый вес (до 90,7 кг)

— Юрий Кашинский (Россия) поднялся с 11-й позиции на 5-ю — Максим Власов (Россия), занимавший 6-ю позицию, покинул топ-15 — Алексей Зубов (Россия) опустился с 13-й позиции на 14-ю Второй средний вес (до 76,2 кг)

Матвей Коробов (Россия) поднялся с 14-й позиции на 13-ю Средний вес (до 72,6 кг)

Геннадий Головкин (Казахстан), занимавший звание чемпиона мира, лишён титула

Первый средний вес (до 69,9 кг)

— Бахрам Муртазалиев (Россия) поднялся с 15-й позиции на 14-ю Полусредний вес (до 66,7 кг)

— Константин Пономарёв (Россия), занимавший 9-ю позицию, покинул топ-15 — Жанкош Тураров (Казахстан) поднялся с 10-й позиции на 9-ю Первый полусредний вес (до 63,5 кг)

— Петрос Ананян (Россия), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15 Лёгкий вес (до 61,2 кг)

— Иса Чаниев (Россия) поднялся с 9-й позиции на 3-ю — Роман Андреев (Россия) опустился с 5-й позиции на 6-ю Второй полулёгкий вес (до 59 кг)

— Шавкат Рахимов (Таджикистан) поднялся с 10-й позиции на 9-ю — Евгений Чупраков (Россия), занимавший 9-ю позицию, покинул топ-15 Легчайший вес (до 53,5 кг)

Михаил Алоян (Россия) вошёл в топ-15 и занял 9-ю позицию

— Вячеслав Мирзаев (Россия), занимавший 12-ю позицию, покинул топ-15 — Жанат Жакиянов (Казахстан) поднялся с 15-й позиции на 14-ю Второй наилегчайший вес (до 52,2 кг)

— Михаил Алоян (Россия), занимавший 8-ю позицию, покинул топ-15 ВСЕ РЕЙТИНГИ

Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.