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Обновился рейтинг IBF: уже без Головкина и Власова
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Обновился рейтинг IBF: уже без Головкина и Власова 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
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«Рейтинги»
на нашем сайте опубликован новый рейтинг Международной Федерации Бокса (IBF).
vRINGe.com  предлагает вниманию читателей изменения, коснувшиеся боксёров с постсоветского пространства.
Супертяжёлый вес (свыше 90,7 кг)
Александр Поветкин (Россия) поднялся с 5-й позиции на 4-ю  Тяжёлый вес (до 90,7 кг)
— Юрий Кашинский (Россия) поднялся с 11-й позиции на 5-ю  — Максим Власов (Россия), занимавший 6-ю позицию, покинул топ-15  — Алексей Зубов (Россия) опустился с 13-й позиции на 14-ю  Второй средний вес (до 76,2 кг)
Матвей Коробов (Россия) поднялся с 14-й позиции на 13-ю  Средний вес (до 72,6 кг)
Геннадий Головкин (Казахстан), занимавший звание чемпиона мира, лишён титула
Первый средний вес (до 69,9 кг)
Магомед Курбанов (Россия) поднялся с 7-й позиции на 5-ю  — Константин Пономарёв (Россия) вошёл в топ-15 и занял 13-ю позицию
— Бахрам Муртазалиев (Россия) поднялся с 15-й позиции на 14-ю  Полусредний вес (до 66,7 кг)
— Константин Пономарёв (Россия), занимавший 9-ю позицию, покинул топ-15  — Жанкош Тураров (Казахстан) поднялся с 10-й позиции на 9-ю  Первый полусредний вес (до 63,5 кг)
— Петрос Ананян (Россия), занимавший 15-ю позицию, покинул топ-15  Лёгкий вес (до 61,2 кг)
— Иса Чаниев (Россия) поднялся с 9-й позиции на 3-ю  — Роман Андреев (Россия) опустился с 5-й позиции на 6-ю  Второй полулёгкий вес (до 59 кг)
— Шавкат Рахимов (Таджикистан) поднялся с 10-й позиции на 9-ю  — Евгений Чупраков (Россия), занимавший 9-ю позицию, покинул топ-15  Легчайший вес (до 53,5 кг)
Михаил Алоян (Россия) вошёл в топ-15 и занял 9-ю позицию
— Вячеслав Мирзаев (Россия), занимавший 12-ю позицию, покинул топ-15  — Жанат Жакиянов (Казахстан) поднялся с 15-й позиции на 14-ю  Второй наилегчайший вес (до 52,2 кг)
— Михаил Алоян (Россия), занимавший 8-ю позицию, покинул топ-15  ВСЕ РЕЙТИНГИ
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