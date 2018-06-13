Фьюри побьёт Джошуа — спарринг-партнёр Тайсона и Энтони

Супертяжёлый проспект из ДР Конго, обосновавшийся на Туманном Альбионе Мартин Баколе Илунга (10-0, 7 КО) пока не успел заявить о себе на профиринге. Однако, как спарринг-партнёр он уже пользуется популярностью и, в частности, успел поработать в тренировочных лагерях Тайсона Фьюри (26-0, 19 КО) и Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) — соответственно, бывшего и действующего чемпионов мира из Англии.

Принимая это во внимание, SecondsOut поинтересовались у Илунги, кто из них вышел бы победителем из очного противостояния Тайсона и Энтони.

— Вы когда-то спарринговали с Тайсоном Фьюри и с Энтони Джошуа. Кто по-вашему мнению лучший боец, кто выиграет в их поединке?

— Да, я спарринговал и с Тайсоном, и с Энтони. Мир бокса полон неожиданностей… Например, в поединке Кличко-Джошуа, после того, как Кличко отправил Энтони в нокдаун, сложно было поверить, что в итоге победит всё же Джошуа. Мне кажется, что Фьюри опытнее и умнее в ринге, чем Джошуа. Я думаю, что победит… [смеётся] Нет, я не буду говорить.

— Вы собирались сказать Фьюри?

— Ну, тогда у него было больше опыта… Но, повторюсь, бокс непредсказуем.

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