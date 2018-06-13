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Арум сманил в профи 18-летнего американского любителя Криса Сабалу
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Арум сманил в профи 18-летнего американского любителя Криса Сабалу 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Top Rank подписали многолетний контракт с известным в Штатах любителем Крисом «Пацанчиком» Сабалой. Об этом сегодня стало известно со слов главы промоутерской компании Боба Арума, пишет BoxingScene.
18-летний уроженец Калифорнии в любителях сколотил рекорд 125-9 и выиграл три года назад национальный турнир Золотые перчатки в категории до 57 кг. По аматорам Крис работал в спаррингах с Оскаром Вальдесом, Джесси Магдалено, Майклом Конланом и другими нынешними профи.
Cтартовать на профессиональном ринге Сабала намерен в полулёгком весе (до 57,32 кг).
Дебютный поединок юноши запланирован на 30 июня в ринге Chesapeake Energy Arena города Оклахома-Сити (США), где в главном бою вечера бокса выступит чемпион WBO в суперсреднем весе Хильберто Рамирес.
Бой Сабалы, которого с 9 лет тренирует Мэнни Роблес, будет показан каналом ESPN+.
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