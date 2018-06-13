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Айзек Догбо зарядился на покорение нескольких весовых категорий
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Айзек Догбо зарядился на покорение нескольких весовых категорий 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Несмотря на далеко не впечатляющий рост, чемпион мира по версии WBO во втором легчайшем весе (до 55,3 кг) Айзек Догбо (19-0, 13 КО) собирается до конца карьеры взять титулы в нескольких весовых категориях. В апреле он, напомним, неожиданно для многих досрочно побил ранее не знавшего поражений Джесси Магдалено и стал самым молодым чемпионом мира в истории Ганы.
«Недавно сказал Джесси, что он приятный парень, и я не против снова подраться, но его команда считает, что я для него слишком опасен. Похоже, он перейдёт в вес выше, так что, надеюсь, встретимся с ним снова уже в полулёгком дивизионе, — рассказал Sky Sports ганец. — А пока что я легко вхожу в 55,3 кг, но со временем пронесусь сквозь категории. Хочу стать пяти— или шестикратным чемпионом».
Перед тем как двинуть «на север», Догбо собирается подраться с обладателями других чемпионских поясов у себя в дивизионе.
«Топ-ребята здесь и сейчас — это Рэй Варгас (WBC), Рёсуке Иваса (IBF) и Даниэль Роман (WBA). Вот с ними и хочу бои. Многие считали, что Магдалено побьёт меня за счёт скорости рук и правосторонней стойки, но мы знали, как победить, и не упустили возможность. Так будет и в дальнейшем», — резюмировал Айзек.
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25 августа Догбо проведёт добровольную защиту. Соперник пока не известен.
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