Постановление WBC: командам Стивенсона и Гвоздика пора приступать к переговорам

Во Всемирном боксёрском совете (WBC) подтвердили, что в следующем поединке должны встретиться чемпион организации в весе до 79,4 кг Адонис Стивенсон (29-1-1, 24 КО) из Канады и «временный» чемпион из Украины Александр Гвоздик (15-0, 12 КО).

В постановлении WBC сказано, что у сторон есть время до 29 июня, чтобы договориться полюбовно. В противном случае право организации боя будет разыграно на промоутерских торгах.

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Напомним, в мае в Торонто (Канада) Стивенсон сохранил титул, сведя вничью поединок против шведа Баду Джека (22-1-3, 13 КО). Ранее в марте в Нью-Йорке (США) Гвоздик стал «временным» чемпионом, перебоксировав француза Мехди Амара (34-6-2, 16 КО).

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