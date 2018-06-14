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Призер Игр-2016 боксер Никитин намерен провести реванш с ирландцем Конланом
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Призер Игр-2016 боксер Никитин намерен провести реванш с ирландцем Конланом 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Российский боксер Владимир Никитин официально перешел в профессиональный бокс. По словам спортсмена, он планирует провести ответный поединок с ирландцем Майклом Конланом, сообщает ТАСС.
"Я официально подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank. Дебют пройдет 14 июля, думаю, через четыре боя у нас будет реванш", — заявил Никитин.
28-летний боксер завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро. В 1/4 финала турнира он одержал победу над Конланом, который оказался недоволен решением судей.
В активе Никитина семь побед (из них пять — нокаутом).
Ранее стало известно, что поединок между казахстанцем Геннадием Головкиным и мексиканцем Саулем Альваресом, выступающих в весовой категории до 72,6 кг, состоится 15 сентября.
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Стала известная дата реванша между Головкиным и Альваресом Британский боксер завершил карьеру в третий раз за последние семь лет Фьюри вернется на ринг в августе
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