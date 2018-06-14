Призер Игр-2016 боксер Никитин намерен провести реванш с ирландцем Конланом

"Я официально подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank. Дебют пройдет 14 июля, думаю, через четыре боя у нас будет реванш", — заявил Никитин.

28-летний боксер завоевал бронзовую медаль на Олимпийских играх — 2016 в Рио-де-Жанейро. В 1/4 финала турнира он одержал победу над Конланом, который оказался недоволен решением судей.

В активе Никитина семь побед (из них пять — нокаутом).