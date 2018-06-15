Мигель Берчельт хочет развести Жервонту Дэвиса на крупный гонорар

Чемпион мира по версии WBC во втором полулёгком весе Мигель Берчельт (33-1, 29 КО), который вернётся в ринг 23 июня ради третьей защиты против Джонатана Барруша (41-5-1, 22 КО), жаждет объединительных боёв с другими чемпионами, но при этом подчёркивает: разговаривать об этом будем не ранее, чем расправится с обязательным претендентом — Мигелем Романом (59-12, 46 КО).

Последний, кстати, подерётся с небитым Мишелем Маркано (16-0-1, 13 КО) в тот же день — 23 июня.

«Поглядим, кто из чемпионов будет свободен для встречи позднее, но всё, что им нужно сделать, чтобы подраться со мной — сделать хорошее предложение. Думаю, наибольший доход будет с Дэвиса, но поглядим уж потом», — цитирует BoxingScene по-деловому подходящего к вопросу Берчельта.

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В категории до 59 кг поясами IBF и WBO не владеет никто — места чемпионов там вакантны. За WBO скоро подерутся Кристофер Диас (23-0, 15 КО) и Масаюки Ито (23-1-1, 12 КО). Титул WBA Super находит в коллекции у Жервонты Дэвиса (20-0, 19 КО), а «обычный» WBA — к Альберто Мачадо (19-0, 16 КО).

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