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Проект на миллиард: Юриоркис Гамбоа против Рикки Бёрнза в США?
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Проект на миллиард: Юриоркис Гамбоа против Рикки Бёрнза в США? 

Vringe.com 6 часов назад
Фото: Vringe.com
Бывший чемпион мира в трёх дивизионах Рикки Бёрнз (41-7-1, 14 КО) начинает новый камбэк с субботнего поединка против джорнимена Ивана Нъежача (10-5, 3 КО), позднее может сразиться с другим экс-чемпионом — кубинцем Юриоркисом Гамбоа (28-2, 17 КО). Этот вариант шотландец в комментарии Boxing News не подтвердил, но и не опроверг.
Такой бой, по данным издания, планируется на дебютное шоу «Проекта на миллиард» от промоутера Эдди Херна в сентябрьском Нью-Йорке (США).
Если с этим вариантом не выгорит, Бёрнз не против либо войти в состав следующего «экипажа» Суперсерии, либо провести матч-реванш с Энтони Кроллой, который перебоксировал его в прошлом октябре.
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«Думаю, ещё способен на пару боёв высокого уровня, — заявил Рикки. — Но чтобы они были, нужно хорошо проделать работу в субботу вечером».
Бой Бёрнз–Нъежач состоится на Metro Radio Arena в Ньюкасле (Англия).
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