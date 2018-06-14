Эррол Спенс спрогнозировал победителя боя Дэнни Гарсиа vs Шон Портер

25 августа за вакантное место чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе (до 66,7 кг) подерутся американские экс-чемпионы — Дэнни Гарсиа (34-1, 20 КО) и Шон Портер (28-2-1, 17 КО). Кто победит, знает обладатель пояса IBF в том же дивизионе Эррол Спенс.

«Думаю, Гарсиа сможет выиграть. Он вроде бы не делает ничего впечатляющего, но у него при этом отличный тайминг, база, да и вообще, он очень хороший боец. Каждый раз, когда считаешь, что он проиграет такой-то бой, он его выигрывает. Так что ставлю на Дэнни решением судей; возможно, Шон разок побывает в нокдауне. Вообще, Портер со своим «бычьим» стилем любому может дать бой», — сказал Спенс.

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После того, как (если) в субботу Эррол пройдёт обязательного претендента Карлоса Окампо, ему предстоят один или несколько объединительных боёв с другими чемпионами.

«Любой из этой троицы — Гарсиа, Кит Тёрман и Теренс Кроуфорд — может устроить мне сложнейший бой. С кем будет труднее всего, не могу сказать», — цитирует Спенса BoxingScene.

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