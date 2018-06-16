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Джо Джойс одержал пятую победу в профессиональной карьере
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Джо Джойс одержал пятую победу в профессиональной карьере 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Серебряный призер боксёрского турнира в супертяжёлом весе на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро, чемпион Британского Содружества Джо Джойс (5-0, 5КО) одержал пятую победу в карьере. Соперником Джойса был Ивица Бакурин (30-14-1, 19КО). Джойс уже в первом раунде отправил соперника на канвас, после чего Бакурин бой так и не продолжил.
Следующим соперником Джо Джойса может стать чемпион Британии Хьюи Фьюри, выигравший этот титул в поединке с Сэмом Секстоном в мае 2018 года, или Трэвис Кауфманн.
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