Исмагулов отстоял титул, благодаря травме Дамковского, Пэйдж уничтожил очередного «мешка» в боксе — в обзоре выходных.
M-1 Challenge 94 Совсем не таким представлял себе возвращение к активным выступлениям после долгого перерыва белорус Артём Дамковский. 34-летний легковес мог во второй раз в карьере стать чемпионом M-1 в прошлую пятницу, 16 июня. Для этого Артёму нужно было одолеть нынешнего обладателя пояса Дамира Исмагулова. Поначалу Дамковский вёл бой таким образом, что вполне мог рассчитывать и на итоговую победу. Однако всё решил эпизод в конце первой пятиминутки.
Дамковский пытался исполнить удар слева в голову Исмагулова и угодил тому точно кулаком в лоб. Рука белорусского спортсмена не выдержала крепкого встречного столкновения с лобной костью соперника и сломалась. Разумеется, Дамковский не смог продолжить поединок и судьям пришлось признать действующего чемпиона победителем схватки.
Эррол Спенс (24-0-0, 21 КО) — Карлос Окампо (22-1-0, 13 КО)
Чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс слишком легко провёл свою вторую защиту титула. Его соперник — непобеждённый проспект из Мексики Карлос Окампо — по идее должен был хотя бы в начале поединка обозначить борьбу. Однако 24-летний мексиканец отчего-то чувствовал себя слишком расслаблено в ринге со Спенсом-младшим, за что и поплатился, даже не дотянув до первого гонга.
Всё решила брутальная атака по корпусу в исполнении чемпиона. Спенс с самого начала уделял много внимания работе по туловищу Окампо, и это очень скоро принесло свои плоды. Решающие удары Карлос пропускал, уже согнувшись в три погибели возле канатов. Рефери пришлось начать отсчитывать первый нокдаун боя. Он же стал и последним: Окампо не сумел оправиться от болевого шока после пропущенных ударов и остался лежать на настиле после отсчёта.
После уверенного выступления Спенса, пошли активные разговоры о скорой организации его боя с феноменальным Теренсом Кроуфордом, недавно поднявшимся в полусредний вес, и уже выигравшим там пояс. Экс-чемпион мира в среднем весе Келли Павлик и вовсе видит Эррола фаворитом в возможной встрече с Теренсом.
«Многие считают, что Кроуфорд является лучшим в мире, но что касается меня, то я думаю, что Спенс побьёт Кроуфорда, потому что Эррол — природный полусредневес, он силён и он больше», — уверен Павлик.
ACB 88 Главным боем австралийского турнира лиги Беркута в Брисбене стала встреча Люка Барнатта с Каролом Селински. Британец и поляк возглавили ивент после того, как добраться до места назначения не смог изначальный хедлайнер вечера Тиагу Силва. Именно поединок этого именитого ветерана UFC с Крисом Камоцци (который тоже выступал в лучшей лиге) должен был стать главным зрелищем ACB 88.
В итоге Барнатт и Селински выдали близкий и довольно сложный для оценивания поединок. Большинство судей отдали победу поляку. Теперь Карол, по всей видимости, максимально приблизил себя к чемпионскому бою с хозяином пояса ACB в полутяжёлом весе Довлетджаном Ягшимурадовым.
Майкл Пэйдж (2-0) — Михал Чьяк (1-6)
Британский феномен ММА Майкл Пэйдж продолжает набивать рекорд в боксе. В прошедшие выходные МВП вернулся в ринг, чтобы разбить очередного «мешка». Им стал Михал Чьяк, польский боксёр с печальным послужным списком — одна победа при пяти поражениях (шести после боя с Пэйджом).
Как и ожидалось, более пластичный и мастеровитый британец в своём эпатажном и не самом приятном глазу стиле уничтожил непонятного поляка уже во втором раунде. Не совсем понятно, зачем промоутерская компания Дэвида Хэя занимается организацией именно таких боёв для своей восходящей звезды. Но очевидно, что самого Пэйджа всё утраивает и он вечно готов избивать «мешков».