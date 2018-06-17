Победы Исмагулова, Спенса, Селински и Пэйджа — в обзоре выходных.

Исмагулов отстоял титул, благодаря травме Дамковского , Пэйдж уничтожил очередного «мешка» в боксе — в обзоре выходных.

M-1 Challenge 94 Совсем не таким представлял себе возвращение к активным выступлениям после долгого перерыва белорус Артём Дамковский. 34-летний легковес мог во второй раз в карьере стать чемпионом M-1 в прошлую пятницу, 16 июня. Для этого Артёму нужно было одолеть нынешнего обладателя пояса Дамира Исмагулова. Поначалу Дамковский вёл бой таким образом, что вполне мог рассчитывать и на итоговую победу. Однако всё решил эпизод в конце первой пятиминутки.

Дамковский пытался исполнить удар слева в голову Исмагулова и угодил тому точно кулаком в лоб. Рука белорусского спортсмена не выдержала крепкого встречного столкновения с лобной костью соперника и сломалась. Разумеется, Дамковский не смог продолжить поединок и судьям пришлось признать действующего чемпиона победителем схватки.

Эррол Спенс (24-0-0, 21 КО) — Карлос Окампо (22-1-0, 13 КО)

Чемпион IBF в полусреднем весе Эррол Спенс слишком легко провёл свою вторую защиту титула. Его соперник — непобеждённый проспект из Мексики Карлос Окампо — по идее должен был хотя бы в начале поединка обозначить борьбу. Однако 24-летний мексиканец отчего-то чувствовал себя слишком расслаблено в ринге со Спенсом-младшим, за что и поплатился, даже не дотянув до первого гонга.

Всё решила брутальная атака по корпусу в исполнении чемпиона. Спенс с самого начала уделял много внимания работе по туловищу Окампо, и это очень скоро принесло свои плоды. Решающие удары Карлос пропускал, уже согнувшись в три погибели возле канатов. Рефери пришлось начать отсчитывать первый нокдаун боя. Он же стал и последним: Окампо не сумел оправиться от болевого шока после пропущенных ударов и остался лежать на настиле после отсчёта.

После уверенного выступления Спенса, пошли активные разговоры о скорой организации его боя с феноменальным Теренсом Кроуфордом , недавно поднявшимся в полусредний вес, и уже выигравшим там пояс. Экс-чемпион мира в среднем весе Келли Павлик и вовсе видит Эррола фаворитом в возможной встрече с Теренсом.

«Многие считают, что Кроуфорд является лучшим в мире, но что касается меня, то я думаю, что Спенс побьёт Кроуфорда, потому что Эррол — природный полусредневес, он силён и он больше», — уверен Павлик.

ACB 88 Главным боем австралийского турнира лиги Беркута в Брисбене стала встреча Люка Барнатта с Каролом Селински. Британец и поляк возглавили ивент после того, как добраться до места назначения не смог изначальный хедлайнер вечера Тиагу Силва. Именно поединок этого именитого ветерана UFC с Крисом Камоцци (который тоже выступал в лучшей лиге) должен был стать главным зрелищем ACB 88.

В итоге Барнатт и Селински выдали близкий и довольно сложный для оценивания поединок. Большинство судей отдали победу поляку. Теперь Карол, по всей видимости, максимально приблизил себя к чемпионскому бою с хозяином пояса ACB в полутяжёлом весе Довлетджаном Ягшимурадовым.

Майкл Пэйдж (2-0) — Михал Чьяк (1-6)

Британский феномен ММА Майкл Пэйдж продолжает набивать рекорд в боксе. В прошедшие выходные МВП вернулся в ринг, чтобы разбить очередного «мешка». Им стал Михал Чьяк, польский боксёр с печальным послужным списком — одна победа при пяти поражениях (шести после боя с Пэйджом).