Прямая онлайн трансляция: Анджей Фонфара — Исмаил Силлах

vRINGe.com предлагает тем нашим читателям, которые не имеют возможности увидеть предстоящий вечер бокса в Варшаве (Польша), насладиться этим зрелищем онлайн по одной из приведённых ниже гиперссылок.

Главное событие

Андеркард

— 8-раундовый бой в тяжёлом весе (до 90,7 кг) между поляком Михалом Чеслаком (16-0, 10 КО) и Душаном Крстином (8-9, 2 КО) из Сербии

ССЫЛКИ:

КАНАЛ №1 КАНАЛ №2 Начало трансляции (16 июня) — 21:00 (Киев/Москва), 00:00 (Астана)

Обращаем ваше внимание, что новые ссылки на рабочие каналы могут появляться уже по ходу трансляции.

Примечание! Чтобы иметь возможность без проблем смотреть бой из различных источников (многие ссылки на трансляцию имеют свойство «умирать» в самое неподходящее время), не жалуясь, что «ничего не показывает», обязательно заранее установите бесплатные приложения для просмотра онлайн-видео

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