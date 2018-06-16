Боец Bellator Пейдж одержал вторую победу в профессиональном боксе

Бриранский боксёр и боец смешанных единоборств Майкл Пейдж одержал вторую победу в своей профессиональной боксёрской карьере. Соперником Пейджа был польский боксёр Михал Чьяк.

Пейдж уверенно начал поединок, уже в первом раунде отправив своего соперника в нокдаун, а в самом начале второго раунда и вовсе смог отправить оппонента в нокаут своим коронным ударом правой.

Для Пейджа эта победа стала второй нокаутом из двух в боксёрской карьере. Напомним, что недавно Пейдж одержал свою 13 победу в ММА, победив Дэвида Рикельса на шоу Bellator 200 в Лондоне.