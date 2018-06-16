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Боец Bellator Пейдж одержал вторую победу в профессиональном боксе
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Боец Bellator Пейдж одержал вторую победу в профессиональном боксе 

Чемпионат.com 1 час назад
Бриранский боксёр и боец смешанных единоборств Майкл Пейдж одержал вторую победу в своей профессиональной боксёрской карьере. Соперником Пейджа был польский боксёр Михал Чьяк.
Пейдж уверенно начал поединок, уже в первом раунде отправив своего соперника в нокдаун, а в самом начале второго раунда и вовсе смог отправить оппонента в нокаут своим коронным ударом правой.
Для Пейджа эта победа стала второй нокаутом из двух в боксёрской карьере. Напомним, что недавно Пейдж одержал свою 13 победу в ММА, победив Дэвида Рикельса на шоу Bellator 200 в Лондоне.
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