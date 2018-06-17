Фонфара досрочно победил Силлаха

Поздней ночью 17 июня в Варшаве (Польша) завершился вечер профессионального бокса, главным событием которого стала встреча двух бывших претендентов на титул чемпиона мира — Анджея Фонфары Исмаила Силлаха . Поединок прошёл в первом тяжёлом весе, для поляка это был дебют в этой весовой категории.

Силлах уверенно начал бой и беспокоил соперника быстрыми атаками. Но в шестом раунде хозяину ринга удалось зажать украинца у канатов. Фонфара провёл серию ударов, а рефери, видя вялую реакцию Силлаха, принял решение остановить бой и зафиксировать победу Анджея техническим нокаутом.