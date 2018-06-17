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Гранадос вытолкнул Фортуну за канаты, бой признан несостоявшимся
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Гранадос вытолкнул Фортуну за канаты, бой признан несостоявшимся 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Минувшей ночью во Фриско (штат Техас, США) состоялся вечер профессионального бокса, главным событием которого стала титульная встреча между Эрролом Спенсом и Карлосом Окампо. В андеркарде поединка состоялся бой бывшего чемпиона мира во втором полулёгком весе Хавьера Фортуны и крепкого американца Адриана Гранадоса.
Стартовые раунды остались за Фортуной. С четвёртого раунда эмоции в поединке стали зашкаливать. Доминиканец позволял себе много грязной работы, за что рефери дважды снял с него очки. Тем не менее, бой всё равно проходил на ближней дистанции и изобиловал вязкой и грязной работой боксёров. В одном из эпизодов Гранадос вытолкнул Фортуну за канаты. Тот ударился затылком и не смог продолжить бой. В конечном итоге этот поединок был признан несостоявшимся.
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