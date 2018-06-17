Ещё
Анхель Акоста победил Карлоса Буйтрахо техническим нокаутом
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анхель Акоста победил Карлоса Буйтрахо техническим нокаутом 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Coliseo Jose Miguel Agrelot, Сан Хуан, Пуэрто-Рико. Бой за титул WBO в первом наилегчайшем весе (до 49 кг) между местным чемпионом Анхелем Акостой (18-1, 18 КО) и претендентом из Никарагуа Карлосом Буйтрахо (30-4-1, 17 КО) завершился досрочной победой действующего обладателя титула.
Первым номером действовал Акоста. Буйтрахо, опасаясь ударной мощи чемпиона, работал через джеб, пытался не форсировать события. Со 2-го раунда чемпион взвинтил темп, сконцентрировался прежде всего на ударах по корпусу.
Буйтрахо периодически подолгу застаивался возле канатов, принимая на себя слишком много ударов. У Акосты же часто не получалось нащупать свой ритм и дистанцию. Учитывая немалое количество сумбура, захватов и мелких нарушений с обеих сторон, бой выдался на очень смотрибельным.
Во второй половине боя возни стало значительно меньше, а сам поединок принял позиционный характер с минимальным преимуществом Акосты.
В 12-м раунде бой неожиданно завершился досрочно — Акоста пошёл в финальный штурм. Сперва Буйтрахо побывал в нокдауне, а затем рефери остановил поединок, опасаясь за здоровье претендента.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Акоста-Буйтрахо (появится в скором времени)
Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.
Vringe.com: последние новости
Видео боя: Марко Хук — Якуп Саглам Даниэль Роман победил Мойсеса Флореса единогласным судейским решением Силлах снова проиграл досрочно, но лишь отмашкой: теперь Анджею Фонфаре
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Объявлен лучший момент дня на чемпионате мира2
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ57
Москва «пала» под напором аргентинцев16
Российский ресторан возмутил британского футболиста78
Марадона закурил на стадионе и раскаялся6
Видео
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:42
После выступления на ЧМ Уильямса вызвали в Кремль
ЧМ по футболу 2018 В мире
05:36
На ЧМ назначен первый пенальти после видеоповтора
Футбол Волейбол
06:39
Исландские болельщики готовятся к игре с Аргентиной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
01:00
Иностранные болельщики отправятся в Крым
ЧМ по футболу 2018
05:39
Климкину «дали сдачи» за призыв испортить ЧМ в России
ЧМ по футболу 2018
00:31
Футболист «Арсенала» спас утят
Футбол
05:23
Российской сборной вынесли вердикт на ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:02
Кому Робби Уильямс показал «фак» на открытии ЧМ-2018
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:22
В Госдуме поспорили о сексе во время ЧМ
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение