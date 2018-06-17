Анхель Акоста победил Карлоса Буйтрахо техническим нокаутом

Coliseo Jose Miguel Agrelot, Сан Хуан, Пуэрто-Рико. Бой за титул WBO в первом наилегчайшем весе (до 49 кг) между местным чемпионом Анхелем Акостой (18-1, 18 КО) и претендентом из Никарагуа Карлосом Буйтрахо (30-4-1, 17 КО) завершился досрочной победой действующего обладателя титула.

Первым номером действовал Акоста. Буйтрахо, опасаясь ударной мощи чемпиона, работал через джеб, пытался не форсировать события. Со 2-го раунда чемпион взвинтил темп, сконцентрировался прежде всего на ударах по корпусу.

Буйтрахо периодически подолгу застаивался возле канатов, принимая на себя слишком много ударов. У Акосты же часто не получалось нащупать свой ритм и дистанцию. Учитывая немалое количество сумбура, захватов и мелких нарушений с обеих сторон, бой выдался на очень смотрибельным.

Во второй половине боя возни стало значительно меньше, а сам поединок принял позиционный характер с минимальным преимуществом Акосты.

В 12-м раунде бой неожиданно завершился досрочно — Акоста пошёл в финальный штурм. Сперва Буйтрахо побывал в нокдауне, а затем рефери остановил поединок, опасаясь за здоровье претендента.

ВИДЕОЗАПИСЬ боя Акоста-Буйтрахо (появится в скором времени)

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