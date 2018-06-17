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Кристиан Михарес распрощался с боксом, проиграв нокаутом из-за сломанного носа
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Кристиан Михарес распрощался с боксом, проиграв нокаутом из-за сломанного носа 

Vringe.com 1 час назад
Фото: Vringe.com
Auditorio Centenario, Гомес-Паласио, штат Дуранго, Мексика. Крайне неуданчым получился прощальный поединок 36-летнего бывшего чемпиона мира в двух дивизионах Кристиана «Diamante» Михареса (59-9-2, 27 KO), который решил завершить карьеру в родном городе, причём в рамках аж лёгкого веса (до 61,2 кг). Пуэрториканец Вильфредо Васкес-младший (25-7-2, 20 КО) не испытывал никакого уважения к местному ветерану,
После двух конкурентных стартовых раундов в 3-м по ходу яростного размена Васкес сумел очень точно пробить справа по носу противника. Михарес упал на настил и до конца счёта не поднялся, кривясь от боли. Как выяснилось позднее, ему сломали нос. КО 3.
Это первое досрочное поражение Кристиана за 10 лет: до Васкеса его, на то время пикового боксёра, нокаутировал в 2008 году Вахтанг Дарчинян.
Интересно, что Вильфредо не боксировал до этого с октября 2016-го, проиграв три боя подряд, а Кристиан подошёл к встрече после десятка побед кряду. Последнее (кроме этого) его поражение было получено в 2014 году при попытке отобрать пояс WBC во втором легчайшем весе у Лео Санта Круса.
ВИДЕОЗАПИСЬ боя Васкес-Михарес (появится позднее)
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