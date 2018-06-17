Проигравший все три своих титульных боя 35-летний британец завершил карьеру 

Британский боксер Пол Смит объявил о завершении карьеры, сообщает BoxingScene. 35-летний спортсмен трижды участвовал в титульных боях, все три раза проигрывал. В качестве причины решения завершить карьеру названы травмы.
Смит дважды решением судей уступал немцу Артуру Абрахаму за титул чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе в 2014 и 2015 годах, также проиграл Тайрону Цойге 17 июня 2017 года в борьбе за титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе. Всего на счету Смита 45 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 38 побед.