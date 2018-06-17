Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Кристиан Михарес уступил в своём прощальном поединке. Соперником Михареса был пуэрториканский боксёр Вильфредо Васкес-младший.
Бой завершился уже в третьем раунде — Васкес смог нанести точный удар в нос оппонента, отправив его в нокдаун, из которого Михарес так и не смог подняться. Врачи диагностировали у Михареса перелом носа. Стоит отметить, что Михарес не проигрывал нокаутом уже 10 лет — в последний раз его нокаутировал Вахтанг Дарчинян в 2008 году.