Уайлдер рассыпается под прессингом, Джошуа может выиграть: мнение Криса Бёрда

В марте возрастной Луис Ортис едва не забил в 7-м раунде чемпиона WBC в супертяжёлом весе Дионтэя Уайлдера (40-0, 39 КО) до отмашки рефери. Ему это не удалось, и в 10-м раунде кубинца нокаутировали. Как считает экс-чемпион мира Крис Бёрд, это демонстрирует уязвимость американца — он не выдерживает под прессингом.

В конце года, напомним, может состояться мегафайт Уайлдера против топ-боксёра из Британии Энтони Джошуа (21-0, 20 КО).

«Уайлдер — пугающий монстр, но его, как и всех, можно бить. В прошлом бою старик уже почти остановил его. А Ортису ж по меньшей мере 45 лет (на самом деле 39, — ред.). Ещё три-четыре удара, и Дионтэю были бы гайки. Так что если Джошуа будет его прессовать, то может выиграть, потому что Уайлдер не выносит давления. Если правильно прессовать и хорошо защищаться на сближениях, то Дионтэй сыплется», — цитирует Boxing News экс-чемпиона.

Главное, по мнению Бёрда — не позволять Уайлдеру выходить на удобную для него дальнюю дистанцию, откуда прилетают жуткие удары.

«У него невероятная мощь. Дашь ему такую дистанцию — снесут голову с плеч», — сказал Крис

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По словам ветерана, Энтони не лучшим образом использует антропометрию и напоминает ему в этом плане бывшего соперника — Джамиля Макклайна.

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