Бой Гассиев — Усик пройдет 21 июля в Москве

Бой между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком в финале Всемирной суперсерии бокса (WBSS) в весовой категории до 90,71 кг пройдет 21 июля в Москве. Об этом на пресс-конференции заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев

Поединок пройдет в "Олимпийском".

"Суперсерия будет в Москве 21 июля, это будет старт Международного дня бокса", — сказал Кремлев.

Изначально бой Гассиев — Усик был намечен на 11 мая, он должен был состояться в Саудовской Аравии, но был перенесен из-за травмы украинского боксера. Как ранее сообщил ТАСС генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, предполагаемыми местами проведения боя являются Москва, Рига, Великобритания и Австралия. Абель Санчес, тренирующий Гассиева, говорил, что бой может состояться 21 июля.

Гассиев является чемпионом мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA). В его послужном списке 26 побед (19 — нокаутом) и ни одного поражения. В активе чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC) Усика 14 побед (11 — нокаутом), ни одного поражения.