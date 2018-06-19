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Сагайдаковская сразится с Брекхус 21 июля в Москве
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Сагайдаковская сразится с Брекхус 21 июля в Москве 

Чемпионат.com 2 часа назад
Чемпионка мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) россиянка Инна Сагайдаковская, которая завоевала свой титул 30 декабря 2017 года, взяв техническим нокаутом верх над немкой Дженнифер Ретцке, проведёт свой следующий бой 21 июля.
Соперницей Сагайдаковской станет спортсменка из Колумбии — обладательница чемпионских поясов по версиям WBC, WBA, IBF, WBO и IBO в полусреднем весе Сесилия Брекхус. Поединок Инны состоится в рамках финального поединка Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) в Москве.
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