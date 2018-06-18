Боксеры против борцов: кто победит в реальной схватке

Извечный спор — кто сильнее, борец или боксер, нашел разрешение в ринге. Сразу восемь участников, среди которых знаменитый ММА-воин Максим Новоселов , решили без особых правил выяснить правду на ринге.

В первой же схватке ударник почти все время держит борца на расстоянии. Кажется, что у него все под контролем, однако борец просто выбирает нужный момент. Удачный проход, еще один — в партере боксеру вообще ничего не светит.

Эффектнее всего, конечно, выступил сам Новоселов. Посмотрите, как грамотно двигается этот боец: без суеты, неторопливо уходя от ударов он ловит соперника молниеносным движением и тут же роняет на канвас, придавливая его своей немалой массой.

В целом, у борца что на улице, что на ринге, шансов на победу побольше, чем у боксера. Имеет смысл заняться смешанными единоборствами — при должной подготовке вы сможете работать, что называется «во всех измерениях».