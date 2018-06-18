Лукас Браун узнал имя соперника: это здоровенный мужик родом из Африки

Бывший чемпион мира по версии WBA в супертяжёлом весе (свыше 90,7 кг) Лукас Браун (25-1, 22 КО), устав дожидаться с моря погоды, пока далёкий британский промоутер Рикки Хэттон напряжётся и организует ему какой-то стоящий бой, с согласия последнего проведёт 29 июля в Сиднее (Австралия) поединок в карде местного промоутера Пола Насари.

Соперник также уже известен — это обладатель странной бороды Роджер Изонритеи (12-6-1, 11 КО), брат чуть более известного Дэвида Изона.

«Жду шанса вернуться на вершину дивизиона. Начну карабкаться туда 29 июля. Со времени боя против Диллиана я произвёл некоторую модернизацию, что и собираюсь продемонстрировать в следующем месяце. Не могу позволить себе смотреть за спину кому бы то ни было, так что намерен выключить Роджера и на волне успеха перебраться на новый уровень», — витиевато сообщил 39-летний Браун, с треском проигравший свой последний бой Диллиану Уайту.

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Изонритеи в последний раз выступал в декабре: разошёлся технической ничьей с когда-то избитым Кличко экс-претендентом Алексом Леапаи . 43-летний джорнимен из Нигерии, который давно уже проживает в Австралии, все бои проиграл нокаутом.

«Я выйду закончить его карьеру, — пригрозил он Лукасу. — Я такой же высокий, как он, и я панчер. Подождите чуть-чуть и сами увидите, как я его вырублю».

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