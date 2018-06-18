Келли Павлик: Возраст Головкина, как мне кажется, начал уже сказываться

Популярный в прошлом боец и чемпион мира, а ныне — довольный жизнью боксёрский пенсионер в Огайо, Келли Павлик (40-2, 34 KO) занимается пауэрлифтингом, весит сейчас около 105 кг, но при этом внимательно следит за боксом — особенно в среднем весе. Кроме того, американец ведёт собственный подкаст, где по-простому и без зауми анализирует события в мире бокса.

BoxingScene попросили Келли рассказать, что он думает о своём бывшем дивизионе. Начал он с ситуации с допинг-пробами Сауля Альвареса.

«Не хочу быть тем, кто говорить всякую хрень. Да, Канело выглядел крепко поджарым в бою с GGG, но я не могу сказать, что он что-то там принимал, потому что никто этого не знает», — сказал Павлик.

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«Вообще, средний вес сейчас сильный, но всё равно не настолько конкурентный, как полутяжи или велтеры, — продолжил он. — Вот, Жермалл Чарло пришёл… А возраст GGG, как мне кажется, начал немного сказываться. Долгое время в дивизионе ничего не происходило. Но это не вина Головкина, просто такой период времени попался. Дэнни Джейкобс молодчик, дал равный бой Трипл-Джи. Могу понять, если вы насчитали этот бой Дэнни. Могу также понять и тех, у кого выиграл Головкин».

«Сондерс напоминает мне Серхио Мартинеса: у него почти идентичный стиль. Но Билли Джо не настолько хорош. Хотя, мы ещё не увидели всего, на что он способен. Надо посмотреть на него и Чарло, когда они с кем-то (серьёзным) подерутся. Пока что топ-три здесь GGG, Канело и Джейкобс», — подытожил Келли.

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