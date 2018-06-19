Боксеры регионов Сибири встретятся на чемпионате СФО памяти Василия Борисова

Завтра, 20 июня, в 17 в многофункциональном спортивном комплексе «Сопка»

(ул. Биатлонная, 25г) состоится торжественное открытие чемпионата Сибирского

федерального округа по боксу памяти первого ректора Политехнического института,

профессора, почётного гражданина Красноярска Василия Николаевича Борисова.

Официальный старт соревнованиям даст исполняющий обязанности министра спорта края

Участниками соревнований станут боксеры 19 лет и старше со всех регионов

Сибирского федерального округа (республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Кемеровской,

Новосибирской, Иркутской, Омской и Томской областей, а также Забайкальского,

Алтайского и Красноярского края). Всего более 130 спортсменов. Честь Красноярского края

будут отстаивать 18 спортсменов из Красноярска и Ачинска — представители федерации

бокса края, Академии летних видов спорта, муниципальной спортивной школы имени Н. Д.

Валова.

В течение пяти дней сибирские бойцы покажут мастерство в 10 весовых категориях

(49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, 91 + кг) и поборются за право стать

участниками чемпионата России, который состоится 12-21 октября 2018 года в Якутске.

Программа соревнований:

20 июня

17 — торжественное открытие, предварительные бои 21 июня

17 — предварительные бои 22 июня

17 — четвертьфинальные бои 23 июня

14 — полуфинальные бои 24 июня

16 — финальные бои, торжественное закрытие соревнований