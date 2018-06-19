Ещё
Боксеры регионов Сибири встретятся на чемпионате СФО памяти Василия Борисова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Боксеры регионов Сибири встретятся на чемпионате СФО памяти Василия Борисова 

Советский спорт 2 часа назад
Фото: Советский спорт
Василия Борисова
Завтра, 20 июня, в 17 в многофункциональном спортивном комплексе «Сопка»
(ул. Биатлонная, 25г) состоится торжественное открытие чемпионата Сибирского
федерального округа по боксу памяти первого ректора Политехнического института,
профессора, почётного гражданина Красноярска Василия Николаевича Борисова.
Официальный старт соревнованиям даст исполняющий обязанности министра спорта края
Сергей Алексеев.
Участниками соревнований станут боксеры 19 лет и старше со всех регионов
Сибирского федерального округа (республик Алтай, Бурятия, Тыва, Хакасия, Кемеровской,
Новосибирской, Иркутской, Омской и Томской областей, а также Забайкальского,
Алтайского и Красноярского края). Всего более 130 спортсменов. Честь Красноярского края
будут отстаивать 18 спортсменов из Красноярска и Ачинска — представители федерации
бокса края, Академии летних видов спорта, муниципальной спортивной школы имени Н. Д.
Валова.
В течение пяти дней сибирские бойцы покажут мастерство в 10 весовых категориях
(49 кг, 52 кг, 56 кг, 60 кг, 64 кг, 69 кг, 75 кг, 81 кг, 91 кг, 91 + кг) и поборются за право стать
участниками чемпионата России, который состоится 12-21 октября 2018 года в Якутске.
Программа соревнований:
20 июня
17 — торжественное открытие, предварительные бои  21 июня
17 — предварительные бои  22 июня
17 — четвертьфинальные бои  23 июня
14 — полуфинальные бои  24 июня
16 — финальные бои, торжественное закрытие соревнований
Советский спорт: последние новости
Второй бой Головкин - Альварес состоится 15 сентября Чурбанов 15 сентября проведет повторный бой за титул чемпиона Европы WBO В Красноярске состоится чемпионат Сибири по боксу памяти Василия Борисова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Болельщика ограбили в Москве на 50 миллионов73
Самолет c футболистами загорелся в воздухе41
Почему Путин предпочел Лукашенко футболу43
Иностранцы поглумились над открытием ЧМ134
Российский ресторан возмутил британского футболиста122
Видео
02:42
Болельщица поучаствовала в оргии в Москве и пожалела
ЧМ по футболу 2018
03:24
Болельщики из Швейцарии чудом спаслись в Донбассе
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:16
Самолет c футболистами загорелся в воздухе
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:54
Болельщика ограбили в Москве на 50 миллионов
ЧМ по футболу 2018
02:09
Россиянка приютила обманутого египетского фаната
Футбол Африка
02:40
Почему Путин предпочел Лукашенко футболу
ЧМ по футболу 2018
00:11
Английские болельщики празднуют победу
Футбол
01:00
Салах выложил видео перед матчем со сборной РФ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:51
«Мы поняли, что наша жизнь ничего не стоит»
Фигурное катание
00:56
Мисс «Бум-Бум» дала прогноз на ЧМ-2018
ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение