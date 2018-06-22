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Беринчик, Чухаджян, Малиновский, Скороход и другие прошли взвешивание: результаты
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Беринчик, Чухаджян, Малиновский, Скороход и другие прошли взвешивание: результаты 

Vringe.com 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Состоялась процедура официального предматчевого взвешивания главных участников завтрашнего вечера бокса на арене Дворца спорта в Киеве (Украина). Боксёры показали следующий вес: Карен Чухаджян (11-1, 5 КО) — 66 кг Энес Чифтчи (5-0, 3 КО) — 66,5 кг Бой за титул чемпиона мира по версии WBO среди молодёжи в полусреднем весе (до 66,7 кг) Денис Беринчик (8-0, 5 КО) — 61 кг Хосе Луис Прието (26-4, 17 КО) — 61,5 кг 10-раундовый бой в лёгком весе (до 61,2 кг) Станислав Скороход (17-1, 14 КО) — 69,6 кг Арам Амирханян (10-0-1, 3 КО) — 69 кг Бой за вакантный титул интернационального чемпиона по версии WBO в первом среднем весе (до 69,9 кг)
Арам Фаниян (12-0, 1 КО) — 64 кг Модибо Диарра (8-4-1, 1 КО) — 64 кг  8-раундовый бой в суперлёгком весе (до 63,5 кг)
Олег Малиновский (22-0, 6 КО) — 58 кг Валлингтон Оробио (19-3, 16 КО) — 57 кг  8-раундовый бой в полулёгком весе (до 57,2 кг)
Андрей Великовский (10-2, 5 КО) —? Дмитрий Атрохов (16-3, 7 КО) —?
8-раундовый бой в среднем весе (до 72,6 кг)
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