IBF уведомляет: Баранчик и Йигит договорились, Бетербиев и Джонсон ещё нет

В понедельник, 18 июня, в Международной федерации бокса (IBF) некоторые промоутерские торги были отменены, а некоторые перенесены.

Например, не понадобятся торги командам претендентов на вакантный титул IBF в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) — команды белоруса Ивана Баранчика (18-0, 11 КО) и шведа Энтони Йигита (21-0-1, 17 КО) подтвердили, что их очная схватка состоится в рамках второго сезона турнира Всемирная боксёрская суперсерия (WBSS).

Также не понадобятся торги командам австралийца Джейсона Молони (17-0, 14 КО) и Кенни Демесилло (14-4-2, 8 КО) из Филиппин — стороны договорились полюбовно и вскоре определят обязательного претендента чемпиону в весе до 53,5 кг Эммануэлю Родригесу (18-0, 12 КО) из Пуэрто-Рико.

А промоутерам чемпиона IBF в весе до 79,4 кг россиянина Артура Бетербиева (12-0, 12 КО) и британца, обязательного претендента Каллума Джонсона (17-0, 12 КО) в Международной федерации бокса перенесли дату торгов на 26 июня.

Также 26 июня состоятся промоутерские торги для представителей бойцов первого среднего веса (до 69,9 кг) — американец Джулиан Уильямс (25-1, 15 КО) и японец Такеши Иноуэ (13-0-1, 7 КО) определят обязательного претендента чемпиону Джаррету Хёрду (22-0, 15 КО) из США.

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