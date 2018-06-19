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Оскар Де Ла Хойя: «Если у Головкина есть, что сказать Альваресу, пусть попробует нокаутировать его на ринге»
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Оскар Де Ла Хойя: «Если у Головкина есть, что сказать Альваресу, пусть попробует нокаутировать его на ринге» 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Фото: Vringe.com
Глава промоутерской компании Golden Boy Оскар Де Ла Хойя отметил, что если у Геннадия Головкина есть претензии к его клиенту Саулю Альваресу, то он должен выразить их на ринге. Ранее менеджер чемпиона в среднем весе Том Леффлер заявил, что Головкин сомневается в «чистоте» Альвареса в первом очном поединке в сентябре прошлого года, который закончился вничью.
— Я понимаю, почему Геннадий сомневается в Сауле и говорит о нем негативно, в конце концов, все это часть игры, — цитирует Boxing Scene Де Ла Хойю. — Но все же, когда я был на его месте, я не говорил плохо о Варгасе, я просто вышел и нокаутировал его. Так что если у него есть, что сказать Саулю, пускай сделает это на ринге. Пусть попробует нокаутировать его. Что касается Альвареса, то он устал от всех этих разговоров и не намерен общаться с прессой. 15 сентября он просто выйдет на бой и попробует нокаутировать Головкина.
Напомним, в начале этого года Альварес был уличен в употреблении допинга и получил «бан» на выступления на ринге срок на полгода. Срок дисквалификации истекает в июне.
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