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Люк Джексон: Не считаю, что Фрэмптон делает в ринге что-то фантастическое
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Люк Джексон: Не считаю, что Фрэмптон делает в ринге что-то фантастическое 

Vringe.com 23 минуты назад
Фото: Vringe.com
Пятый номер в рейтинге WBO из Австралии Люк Джексон (16-0, 7 КО) через два месяца выйдет на ринг в чаще стадиона Windsor Park в Белфасте (Северная Ирландия). Противостоять ему будет местный любимец — чемпион мира по упомянутой версии в полулёгком весе (до 57,2 кг) Карл Фрэмптон (25-1, 14 КО), который всю карьеру спал и видел себя боксирующим на этой арене.
Джексон, тем не менее, верит в свои силы и считает, что ему по силам одолеть крепкого хозяина ринга.
«Моя жизнь враз изменится за один вечер, если я выиграю титул, — цитирует его Fightnews.com. — Что ж, как боец, я не считаю, что Карл делает какие-то фантастические вещи в ринге, но что делает — он делает очень хорошо. Буду в поединке драться хитро и умно. Немногие хотят ехать к нему домой и боксировать там, но я жажду этого. Ухватился за возможность обеими руками, как только вернулся с отдыха на Бали».
«Опять же, отец говорил мне, что у нас в роду есть ирландцы; так что я почти как домой съезжу, — добавил 33-летний претендент. — Фрэмптон, к слову, скромный парень, который не хулит оппонентов. Мне это по душе»
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Бой Фрэмптон–Джексон состоится 8 августа.
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