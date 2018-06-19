Даже Фьюри не под силу побить меня на Уиндзор–Парке — Карл Фрэмптон

18 августа на стадионе Windsor Park в североирландской столице Бостоне местный «временный» чемпион мира по версии WBO в полулёгком весе Карл Фрэмптон (25-1, 13 КО) встретится с малоизвестным австралийцем Люком Джексоном (16-0, 7 КО). Фаворит утверждает, что даже если австралийца заменить супертяжеловесом, всё равно его не смогут побить в этом «месте силы». По словам ирландца, когда здесь «болеют» за своих 20 тысяч зрителей, «это звучит, словно там все 80 тысяч». «Ничто в мире с этим не сравнится», — сказал Карл, и сразу стало понятно, что он не был на «Олимпийском» в Киеве до реконструкции, когда на мега-матчи там собиралось под сотню тысяч фанатов футбола. «Уважаю любого, кто готов драться со мной на „Уиндзор Парк“. Да, на горизонте виднеются более крупные бои, но я никогда не относился неуважительно к противникам, и менять что-то в этом плане не намерен. Джексон — бывший олимпиец, который в профи без поражений, и утверждает, что этот бой может изменить его жизнь. Этого стоит опасаться», — сказал Карл на пресс-конференции. Фрэмптон несколько раз повторил, что на этой арене его «никто не в состоянии победить». «Никто. Даже здоровенный дядька Фьюри», — добавил Карл, а сидящий рядом Тайсон театрально насупился и тут же захихикал: «Камон, ты тут поосторожнее!»

Читайте также: Джексон: Не считаю, что Фрэмптон делает в ринге что-то фантастическое Подписывайтесь на аккаунт vRINGe.com в Twitter, Facebook и Вконтакте: в одной ленте — всё, что стоит знать о боксе и ММА.