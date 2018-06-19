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Журнал The Ring вручил Головкину пояс чемпиона
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Журнал The Ring вручил Головкину пояс чемпиона 

Чемпионат.com 2 часа назад
Авторитетный журнал The Ring вручил престижный пояс своего издания чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину, об этом сообщил боксёр посредством своей страницы в «Инстаграме». Ранее эта регалия принадлежала будущему сопернику казахстанца — Саулю Альваресу. Лишился он её менее двух недель назад.
«Благодарен The Ring Magazine за признание чемпионом pound-for-pound», — написал Головкин на своей официальной странице в социальной сети.
Соответствующий пост можно посмотреть на странице Геннадия Головкина в социальной сети.
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