Журнал The Ring вручил Головкину пояс чемпиона

Авторитетный журнал The Ring вручил престижный пояс своего издания чемпиону мира в среднем весе Геннадию Головкину , об этом сообщил боксёр посредством своей страницы в «Инстаграме». Ранее эта регалия принадлежала будущему сопернику казахстанца — Саулю Альваресу. Лишился он её менее двух недель назад.

«Благодарен The Ring Magazine за признание чемпионом pound-for-pound», — написал Головкин на своей официальной странице в социальной сети.

Соответствующий пост можно посмотреть на странице Геннадия Головкина в социальной сети.